МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

9 июня исполнительный совет Международного валютного фонд (МВФ) одобрил выделение Украине $5 млрд в рамках нового соглашения. Об этом информирует сайт фонда.

Соглашение рассчитано на 18 месяцев.

Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

В МВФ подчеркнули, что решение позволяет немедленно выделить Украине около $2,1 млрд. Остальная часть будет поэтапно разделена на четыре транша. По материалам "Гордон".