МВФ покращив прогноз падіння економіки України цього року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 7,2% з 8,2%, які прогнозував у червні.

Про це сказано в жовтневому звіті МВФ "Прогноз світової економіки", текст якого має УНІАН.

За оцінкою Фонду, вже у 2021 році українська економіка знову почне зростати. Зокрема, у 2021 році вона зросте на 3% (у червні МВФ прогнозував зростання на 1,1%).Що буде з цінами та безробіттям

Згідно з прогнозом МВФ, споживча інфляція в Україні у 2020 році складе 3,2% (у червневому прогнозі - 4,5%); у 2021 році - 6% (у червневому прогнозі - 7,2%).

Крім цього, Фонд прогнозує, що безробіття в Україні у 2020 році становитиме 11% (у червневому прогнозі - 12,6%), у 2021 році - 9,6% (у червневому прогнозі - 12%).

Також МВФ покращив прогноз падіння світової економіки у 2020 році до 4,4% з прогнозованих у червні 4,9%. У 2021 році глобальна економіка зросте на 5,2%, що на 2 п.п. нижче, ніж прогнозувалося в червні.Що цьому передувало У червні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 8,2% з 7,7%, які прогнозував у квітні.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння реального ВВП України у 2020 році на 6%, що на 0,5 процентних пунктів вище, ніж у травневому прогнозі агентства.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками восьми місяців 2020 року сповільнилося до 5,8% після падіння на 6,2% за підсумками січня - липня.

За матеріалами УНІАН.