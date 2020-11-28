МВФ відмовив Україні в екстреній допомозі - глава Мінфіну

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, із проханням про екстрене фінансування Україна зверталася до Міжнародного валютного фонду через проблеми, що виникли у країні.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відмовив Україні в екстреній фінансовій допомозі (Emergency finance). Про це 27 листопада в ефірі телеканалу "1+1" повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він зазначив, що до інструменту Emergency finance Київ звернувся через проблеми, що виникли у країні.

"Ми це питання розглядали у зв'язку із нинішньою ситуацією. Але я вам скажу відповідь наших партнерів із Міжнародного валютного фонду: "Шановна Україна, у вас є програма, тому, будь ласка, ми за цією програмою готові співпрацювати. Ми зараз не розглядаємо для вас питання Emergency finаnce", - пояснив Марченко.

Він підкреслив, що відповідь МВФ Україні була "чіткою".

Україна співпрацює із МВФ за новою програмою stand-by. Виконавча рада Фонду схвалила її 9 червня цього року. За нею передбачили позику Україні розміром $5 млрд чотирма траншами. 12 червня Україна отримала $2,1 млрд першого траншу.

У вересні Марченко говорив, що до кінця року Україна розраховує отримати від МВФ два транші по $700 млн. Однак заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб вважає, що таку можливість уже втратили, тож потрібно намагатися отримати один. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в нинішній ситуації економіці України потрібні гроші МВФ .

"Вигідно нам, не вигідно - зараз це як кров для організму людини", - пояснював він.

Глава Нацбанку України Кирило Шевченко заявляв, що МВФ "висловлює певне занепокоєння щодо антикорупційної політики". За матеріалами Гордон.