МВФ: ВВП України в 2020 році впаде на 7,7%, інфляція на кінець грудня теж буде 7,7%

Згідно з оновленим прогнозом МВФ, у 2020 року ВВП України впаде на 7,7%, а в 2021 році зросте на 3,6% (у 2019 році було зростання на 3,2%).

Фонд очікує, що в 2020 році середньорічна інфляція в Україні складе 4,5%, у 2021 році - 7,2% (у 2019 році було 7,9%). Прогнозована інфляція на кінець грудня 2020 року - 7,7%, в кінці 2021 року - 5,9% (на кінець 2019 року було 4,1%).

МВФ прогнозує, що дефіцит держбюджету України в 2020 році складе 8,2% ВВП, у 2021 році - 5,3% ВВП (у 2019 році було 2% ВВП).

Фонд очікує, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в 2020 році складе 2,0% ВВП, у 2021 році - 2,4% ВВП (у 2019 році було 0,7% ВВП).

Прогнозований рівень безробіття в 2020 році - 10,1%, у 2021 році - 9,3% (у 2019 році було 8,5%). За матеріалами FinBalance.com.ua