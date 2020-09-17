На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного триває 15-та доба підземних протестів

На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату триває 15-та доба підземних протестів шахтарів: у шахтах залишаються 179 гірників.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

"П'ятнадцята доба підземного протесту. 179 гірників чотирьох шахт КЗРК залишаються під землею і планують продовжувати протест доти, доки їх вимоги не будуть виконані", - зазначив Волинець.

Водночас родини, колеги протестувальників проводять наземні мітинги у Кривому Розі та в урядовому кварталі Києва.

За словами Волинця, адміністрація підприємства "чим далі - тим більше шукає шляхів тиску, залякування, ніж способів для того, щоб сісти за стіл перемовин".

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалися 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам. 10 вересня на поверхню через погане самопочуття підняли чотирьох шахтарів.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкарів та адміністрації КЗРК не дав результатів, і гірники повернулися в шахту.

Учасники наземного протесту встановили намети, мітинг буде цілодобовим.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник. 13 вересня під землею залишалися 229 гірників, 12 піднялися на поверхню за останню добу через погіршення стану здоров'я. Станом на 14 вересня під землею було 195 гірників. 15 вересня на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземну акцію протесту продовжують 192 гірники. Надвечір на поверхню піднявся ще один гірник, у нього проблеми з ногами.

У вівторок, 15 вересня, делегація шахтарів прибула до Києва, аби пікетувати ВР. Під час пікетування було прийнято рішення, що шахтарі КЗРК лишаються у Києві на безстрокове пікетування.

На 14-й день протесту під землею в чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату залишаються 184 гірники. Також стало відомо, що на підприємстві готуються до консервації усіх чотирьох шахт.

Разом з тим керівництво КЗРК не вважає підземний протест гірників страйком через те, що гірники не висунули свої вимоги письмово, і має намір вирішити конфлікт у конструктивному руслі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" - найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" - основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату. За матеріалами Укрінформ.