На Донбассе собираются создать экономический хаб

В Офисе президента Украины под председательством советника главы государства Олега Устенко состоялась очередная встреча экспертной группы по решению экономических проблем Донбасса. Об этом говорится в сообщении Офиса.

"Исходя из задач президента Украины Владимира Зеленского, поставленных перед рабочей группой, экспертами проведены аналитические исследования и разработаны рекомендации, которые требуют неотложного обсуждения и принятия решений по их реализации", - сказал Устенко.

Эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов отметил целесообразность создания на Донбассе экономического хаба.

"Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и прочее - все это есть на подконтрольной части Донбасса", - отметил Стародубов.

Он также добавил, что в рамках рабочей группы подготовлена методика, которая позволяет определить основные этапы восстановления экономики Донбасса.

Заместитель исполнительного директора Украинского центра содействия инвестициям и торговле Ирина Титарчук отметила, что такая методика дает возможность рассчитать ущерб, нанесенный экономике региона во время боевых действий. В частности, это потери инфраструктуры, производственных мощностей, убытки от несанкционированного использования природных ресурсов, ухудшения окружающей среды и потери человеческих ресурсов.

Участники совещания обсудили проблему водоснабжения Донбасса. Эксперт Владимир Каниболоцкий отметил, что боевые действия привели к значительным убыткам в системе водоснабжения региона. В отдельных населенных пунктах наблюдаются постоянные проблемы с поставками воды и ее качеством.

"Ключевой проблемой является привлечение дополнительных источников водоснабжения в регионе", - подчеркнул Владимир Каниболоцкий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил заинтересованность в наработках экспертов по решению вопросов обеспечения водоснабжения Донбасса.

В ходе совещания поднимались вопросы угольных предприятий и энергоснабжения в регионе. Также обсуждались проблемы экологии Донбасса. Беспокойство сегодня вызывает угроза подтопления территорий шахтными водами.

Устенко призвал участников представить свои предложения по вопросам, которые поднималась во время совещания с целью наработки конкретных решений. По результатам мероприятия было принято решение о практической реализации экспертных наработок, а также согласована дата следующей встречи. По материалам Укррудпром.