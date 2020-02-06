На начало года задолженность по субсидиям есть в 19 областях

На начало 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины. Об этом завил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета за 2019 год, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, наибольшая задолженность на Львовщине - 7,2 млн грн, Днепропетровской области - 4,9 млн грн и Киевской области - 0,6 млн грн, Запорожской - 0,5 млн гривен.

"Это свидетельствует об одном - фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривен. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться незначительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги через немалые тарифы", - сказал ацкан.

Председатель Счетной палаты пояснил, что риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищным субсидиям в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

Пацкан заметил, что в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета предоставлена субвенция в сумме 2,16 млн грн или 99,9% плана на год. По материалам ForUm