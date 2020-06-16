На завод "Електроважмаш" прийшли з обшуками

На заводі "Електроважмаш" проводяться обшуки у справі про розтрату державного майна. Про це інформує пресслужба прокуратури Харківської області, передає УНН.

"Наразі в приміщеннях ДП "Завод "Електроважмаш" проводяться обшуки з метою вилучення доказів злочинної діяльності посадових осіб підприємства, зокрема - щодо реалізації за... схемою інших видів продукції. Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення", - повідомили в прокуратурі.

За словами прокурора області Олександра Фільчакова, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років посадовими особами підприємства за відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його керівника укладено низку завідомо збиткових угод.

"Під виглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів та запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалась напряму з ДП "Завод "Електроважмаш" до Брянського машинобудівного заводу, який є найбільшим виробником маневрових та магістральних тепловозів у Російській Федерації. Усі розрахунки проводились у російських рублях", - зазначили в прокуратурі.

При цьому зазначається що продукція ДП, яке й так перебуває у вкрай скрутному фінансовому становищі, реалізовувалась за вартістю, значно нижчою від фактичної собівартості.

За попередньо встановленими даними, внаслідок здійснення лише двох поставок тягових агрегатів державному підприємству заподіяно шкоду на суму 1 млн 100 тис. грн.

Ще низку поставок по вже підписаних посадовими особами підприємства специфікаціях не здійснено через незавершення виробничого циклу.

Досудове розслідування здійснює Індустріальний ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід - Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Як повідомляв УНН, минулого тижня в рамках провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на реконстркуцію спорткомплексу у Дніпрі, було проведено обшуки у департаменті міськради та двох підприємствах.