НАБУ назвало заработок Сытника в январе

Зарплата Артёма Сытника - главы Национального антикоррупционного бюро Украины - в январе 2020 года составила 199 тысяч 826 гривень. Об этом, со ссылкой на ответ НАБУ на запрос информационного агентства "Українські новини", сообщает "Бизнес.медиа" во вторник, 11 февраля.

За январь 2020 года главе НАБУ было начислено 199 тыс. 826 грн. В эту сумму вошли:

· должностной оклад чиновника - 115 тыс. 80 грн;

· доплата за выслугу лет - 34 тыс. 524 грн;

· доплата за труд, связанный с доступом к государственной тайне - 11 тыс. 508 грн;

· доплата за ранг - 723 грн;

· надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 23 тыс. 16 грн;

· командировочные и отпускные - 14 тыс. 974 грн.

После вычета всех положенных налогов и сборов. Руководитель антикоррупционного ведомства получил на руки 160 тыс. 860 гривень.