НАБУ оголосило Гладковському підозру у мільйонному хабарі

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського - Ігорю.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

На думку антикорупціонерів, він отримав неправомірну вигоду за надання фінансової допомоги у 7 млн гривень від державної компанії "Укрспецекспорт" на користь ДП "Житомирський бронетанковий завод".

Мова йде про досудове розслідування кримінального провадження про ухилення від сплати податків на суму майже 50 млн гривень на постачанні комплектувальних до військової техніки.

НАБУ та САП повідомили Ігорю Гладковському про підозру в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення гендиректором "Укрспецекспорту". Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом"), повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що підозрюваний разом із ще низкою осіб у 2015-2017 рр. реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб'єктів господарювання.

Як йдеться у повідомленні, завдяки зусиллям підозрюваного, "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За що він отримував неправомірну вигоду (50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми). У такий спосіб лише за одним договором підозрюваний отримав 950 тис. грн. неправомірної вигоди. На переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності - решту фактів досліджують.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 - податок на додану вартість, 23,57 - податок на прибуток.

Раніше повідомлялося з посиланням на слідство, Гладковський-менший у змові з іншими чиновниками нібито скуповували військові запчастини в Росії, а також на складах української армії, і часто ця продукція не відповідала будь-яким нормам якості, а ціни на неї накручувалися в рази.

Також нагадаємо, у березні-2019 НАБУ провело понад 20 обшуків за місцем проживання фігурантів справи про розкрадання в оборонній промисловості, в тому числі в Олега та Ігоря Гладковських, Андрія Рогози, Віталія Жукова. За словами директора НАБУ Артема Ситника, відомство відкрило два кримінальних провадження.

За матеріалами Сьогодні.