НАБУ повідомило екснардепу Микитасю ще одну підозру

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру екснардепу, колишньому власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю щодо ймовірного надання неправомірної вигоди експерту за заниження вартості житлового комплексу, що призвело до заволодіння понад 81 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 ККУ.

30 листопада про підозру в отриманні хабаря (ч.3 ст.368 КК України) також повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України. Слідство встановило, що слідчий призначив експертизу, яка мала встановити ринкову вартість об'єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та компанією-забудовницею.

За угодою, в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва (колишня військова частина) Нацгвардія мала отримати в новозбудованому житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць. Проте згодом сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та сама компанія-забудовник зводила на околиці Києва.

"Колишній депутат, діючи у змові з експосадовцем державної компанії "Укрбуд", домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця в ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною - 7 млн грн замість 81 млн грн. В обмін на це посадовець ДНДЕКЦ отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн", - зазначили в НАБУ.

Після того як НАБУ розпочало розслідування забудовник додатково передав квартири Нацгвардії на 7 млн грн, тобто на суму, виведену за результатами недостовірних даних у проведеній експертизі.

Слідство встановлює інших осіб, причетних до вчинення злочину. Розслідування здійснюється з жовтня 2020 року.

Нагадаємо, Микитасю - колишньому нардепу (група "Воля народу") та експрезиденту Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" - інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами - керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, розтвашованому на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.

2 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд заарештував його та призначив заставу в розмірі 5,5 млн грн. 8 жовтня його випустили з СІЗО після внесення зазначеної суми.

Пізніше САП подала апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення про арешт Микитася з альтернативою внесення 80 млн гривень застави. 25 жовтня за Микитася внесли заставу.

3 квітня стало відомо, що суд стягнув на користь держави 80 млн гривень, які були внесені в якості застави за Микитася, оскільки він порушив процесуальні зобов'язання. Як #Буквам стало відомо з власних джерел, мова йде про те, що Микитась провів зустріч з двома свідками у справі, в якій фігурує. Відео зустрічі було поширено в мережі два місяці тому.

Суддя Апеляційної палати Вищий антикорупційного суду прийняв рішення взяли під варту екснардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії.

За матеріалами bykvu.com