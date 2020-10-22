Нацбанк очікує отримати транш МВФ наприкінці року - Шевченко

Національний банк України очікує наприкінці 2020 року отримати транш від Міжнародного валютного фонду.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Співпраця з Міжнародним валютним фондом дасть змогу і надалі виконувати зовнішні зобов'язання держави, збільшити міжнародні резерви до 29-30 млрд дол. у наступних роках. Як і раніше, ми очікуємо надходження чергового траншу МВФ вже наприкінці цього року",- сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів розраховує до кінця року отримати два транші від Міжнародного валютного фонду по $700 млн кожний. У червні 2020 року Україна отримала кредит від МВФ у сумі 2,1 млрд дол. Проте за розрахунками Нацбанку, Україна до кінця року зможе отримати лише один транш.