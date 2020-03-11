Націнститут стратегічних досліджень окреслив пріоритети розвитку українського експорту до Канади в межах Експортної стратегії України (відео)

5 березня 2020 року в приміщенні Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) відбулась презентація дослідження «Визначення пріоритетів розвитку українського експорту до Канади в межах Експортної стратегії України». У заході взяли участь представники НІСД, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Канадсько-Українського проєкту з підтримки торгівлі та інвестицій (проєкт CUTIS), Канадсько-Української торгової палати, державної установи «Офіс з просування експорту України», державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», підприємницьких кіл, які займаються експортом до Канади, а також членів експертної ради з питань зовнішньоекономічної політики НІСД.

Відкриваючи засідання, керівник центру зовнішньополітичних досліджень НІСД Ігор Веремій наголосив на актуальності теми та відзначив, що показники обсягів торгівлі демонструють недостатню ефективність використання такого інструменту, як наявна угода про вільну торгівлю з Канадою.

Представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ковальов, Ольжана Рукас та Олександр Жовтуха презентували доповідь «Відбір перспективних товарних позицій та видів послуг для розвитку українського експорту до Канади в межах Експортної стратегії України».

Сергій Ковальов спільно з представником ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Миколою Мостов’яком та ДУ «Офіс з просування експорту України» Данилом Вергулєсовим представили доповідь «Порівняльний аналіз та рейтингування перспективних товарних позицій та видів послуг для розвитку українського експорту до Канади в межах Експортної стратегії України».

Виконавчий директор Канадсько-української торгової палати Емма Турос у своєму виступі наголосила на важливій ролі діаспори у просуванні українських товарів закордоном, насамперед до Канади.

Відбулась жвава дискусія, зокрема за участю представників компаній, які на практиці займаються експортом товарів та послуг до Канади.

Представлені в рамках заходу дослідження сприятимуть пошуку ефективних шляхів покращення співробітництва між Україною та Канадою, що дозволить суттєво активізувати двосторонні торговельно-економічні відносини між країнами.