Нацполіція прийшла з обшуками додому до Микитася - Бутусов

Вранці 29 грудня слідчі Нацполіціі провели обшуки в будинку у колишнього власника "Укрбуду" Максима Микитася, який фігурує у справі про махінації з квартирами для нацгвардійців, повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов. Однак, за його словами, обшук проводять у справі про викрадення людини.

"Сьогодні о 6.00 слідчі Національної поліції зайшли в будинок до колишнього власника компанії "Укрбуд" Максима Микитася, який дав свідчення проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Поліцейські проводять обшук згідно з постановою суду у кримінальній справі про викрадення людини", - написав Бутусов.

За словами журналіста, підозру Микитасю не пред'явили і не затримали його. Під час обшуку Микитась знаходився під охороною спецназу Національного антикорупційного бюро.

"Адвокати Микитася готують заяву. На свідченнях, документах і доказах, представлених Микитасеві, ґрунтується підозра проти колишнього співробітника "Укрбуду" Татарова", - додав Бутусов.

Сьогодні о 6.00 слідчі Національної поліції зайшли в будинок до колишнього власника компанії "Укрбуд" Максиму Мікітасов,... Опубліковано Юрієм Бутусовим Понеділок, 28 грудня 2020 р.

Напередодні стало відомо, що Нацполіція висунула проти Максима Микитася нову підозру, не пов'язану з корупцією. Це сталося після того, як він попросив генпрокурорку Ірину Венедіктову повернути з СБУ в НАБУ його справу, за якою проходить і заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Нагадаємо, минулого тижня НАБУ повідомило про підозру Олегу Татарову. У коментарі ZN.UA директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник зазначив, що у заступника голови ОПУ зараз немає адвокатського імунітету, тому підозру щодо нього підписувати можна.

Представників НАБУ не пустили в Офіс президента для того, щоб особисто вручити Татарову підозру. В ОПУ заявили, що прохання правоохоронців нібито була незаконним. Сам Татарів теж вважає справу проти себе "сфальсифікованою PR-акцією" і переконаний в тому, що арешту не буде.

Після повідомлення про підозру президент Володимир Зеленський не усунув заступника глави свого Офісу від виконання службових обов'язків.

Татарова підозрюють у дачі хабара судовому експерту у справі про заволодіння коштами Нацгвардії. За матеріальну винагороду експерт занизив суму збитку в більш ніж 11 раз. У 2016-1017 році керівництво НГУ і компанія- забудовник підписали угоду про обмін квартир в житловому комплексі в центрі Києва (будувався на території колишньої військової частини) на "аналогічні" на околиці міста. Сума збитку склала 81 млн грн.

Вранці 24 грудня журналісти повідомили про передачу справи про квартири Нацгвардії, фігурантом якої є Татаров, з Національного антикорупційного бюро в Службу безпеки України.

Передати справу ОГП зобов'язав Печерський районний суд Києва, Верховний суд підтвердив законність вимог. У НАБУ з рішенням судів не згодні, адже закон забороняє передавати справи, підслідність яких закріплена за бюро, іншим правоохоронним органам.

Справа не в тому, винен конкретний Татаров чи ні - це може вирішити тільки суд. Але справа в тому, що сигнал президента Зеленського про те, що на час розслідування кримінальної справи заступник глави ОПУ Татаров "через можливий конфлікт інтересів відсторонений від ряду повноважень", пішов лише після того, як до зубів уповноважний Татаров за місяць вирішив всі свої проблеми. Включаючи висновок справи з підслідності НАБУ. За матерiалами ZN.UA