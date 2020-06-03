Нацполіція відкрила кримінальну справу за зникнення 2700 вагонів зерна з Держрезерву

За фактом привласнення майна на понад 800 мільйонів гривень Державного резерву відкрито кримінальне провадження.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол, передає пресслужба МВС.

Так, на складах територіальної структури Держрезерву у Тернопільській області аудиторська перевірка виявила нестачу зерна на суму понад 800 мільйонів гривень.

Для даної кількості зерна знадобилися б майже 2700 вагонів.

"Це кричущий факт, адже йдеться про державні запаси, розраховані забезпечити населення хлібом на випадок форс-мажорної ситуації. І цю так звану "подушку безпеки" 40-мільйонної країни банально розікрали і розпродали. Мовчати про це - означає закрити очі й залишити злодіїв без справедливої кари за ці умисні дії. Так не можна, бо це - злочин проти власних громадян. А ці так звані "миші" мають імена, посади та повинні відповісти за свої дії по закону", - повідомив радник міністра внутрішніх справ.

Слідчі Національна поліція України відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

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