Надбавки и премии Авакова в шесть раз превысили оклад

В декабре зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова, составила 86 тыс. гривен. Об этом в четверг, 30 января, сообщают Українські новини со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел на запрос журналистов.

Зарплата заместителей Авакова колебалась от 73 тыс. до 84 тыс. гривен, государственный секретарь министерства получил 87 тыс. гривен.

Так, зарплата, начисленная Авакову в декабре, составила 85 865 гривен, в том числе должностной оклад - 13 714 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 823 гривны, надбавка за интенсивность труда - 13 714 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 2 743 гривны, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 2 743 гривны, отпускные - 2 374 гривны, командировочные - 8 092 гривны, индексация - 652 гривны.

Кроме этого, министру за декабрь выплачена премия в сумме 37 010 гривен.

Материальная помощь в декабре не начислялась.

Фактическая сумма, полученная Аваковым после удержания налогов и сборов, составила 76 339 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 84 098 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 76 711 гривен, Катерины Павличенко - 73 332 гривны, Сергея Гончарова - 77 293 гривны, Антона Геращенко - 59 808 гривен, Александра Гогилашвили - 74 861 гривна, госсекретаря Алексея Тахтая - 87 077 гривен.

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Ранее сообщалось, что зарплата Авакова за октябрь составила 82 тыс. гривен, его заместителей - от 80,8 тыс. до 95,5 тыс. гривен.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что в Кабмине не самые высокие зарплаты среди госструктур Украины.

По материалам http://vybory.org.ua