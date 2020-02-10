"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможности подачи новых исков к ПАО "Газпром" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, в настоящее время изучается вопрос возможности переноса точек передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний, сложность экспорта газа независимыми газодобывающими компаниями РФ, сложность транзита среднеазиатского газа по территории РФ и полученные НАК убытки от участия Газпрома в долговых обязательствах RosUkrEnergo.

Витренко отметил, что разрешение вопросов переноса точек передачи, разблокирование экспорта газа независимыми газодобывающими компаниями и транзита среднеазиатского газа в перспективе позволят Украине получить дополнительные доходы от транзита, а также снизить цену газа для потребителей страны.

В частности, "Нафтогаз" изучает возможность подачи жалобы в европейский антимонопольный орган с перспективой процесса в суде ЕС о злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением, международный арбитраж в Цюрихе на основании шведского права по новому транзитному контракту, а также международный арбитраж в Стокгольме по контракту между НАК и Газпромом о переуступке долговых обязательств RosUkrEnergo.

"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с "Газпромом". Если мы не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне", - подчеркнул Витренко.

Топ-менеджер "Нафтогаза" также напомнил об инвестиционном арбитраже против РФ по экспроприированным активам НАК в Крыму. "На этой неделе мы завершаем подготовку к очередной подаче документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму", - написал он, добавив в комментариях, что решение арбитража может быть вынесено в конце 2020-го или в начале 2021 года.

По его словам, если политическое руководство страны сможет достичь договоренностей об уплате РФ компенсации за крымские активы в объеме около $8 млрд (включая проценты), то компания сможет сэкономить на юристах и премиях.

"Ну а если для этого нужно, как в прошлый раз, сначала выиграть арбитраж, потом апелляцию, арестовать активы за рубежом и вплотную приблизиться к принудительному взысканию, то нужно всем осознать определяющую роль именно "Нафтогаза" в этом процессе", - отметил Витренко