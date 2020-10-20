"Нафтогаз" привітав рішення США про розширення санкцій проти "Північного потоку-2"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" привітала рішення Сполучених Штатів про розширення санкцій проти проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

"Нафтогаз" вітає рішення США розширити санкції проти "Північного потоку-2". Держдепартамент сьогодні оприлюднив нові рекомендації щодо санкцій щодо додаткових суб'єктів, які допомагають російським трубоукладальним суднам у спорудженні "Північного потоку-2", - ідеться у твіттері української компанії.

США розширили санкції проти проєкту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", повідомило 20 жовтня видання The Wall Street Journal із посиланням на рішення Держдепартаменту (згодом і на сайті зовнішньополітичного відомства США з'явилося повідомлення про намір "повної імплементації санкцій, передбачених Актом енергетичної безпеки на захист Європи (PEESA)")/ Тепер санкції стосуватимуться компаній, які надають послуги або фінансування для встановлення обладнання на кораблях, що беруть участь у проєкті.

Проєкт передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже у 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

США виступають проти проєкту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію мають Київ і кілька країн ЄС.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проєкт.

За оцінкою Bloomberg, учасникам проєкту залишилося укласти трохи більш як 100 кілометрів труб. 25 вересня проєкт підтримав міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр. 17 жовтня міністр закордонних справ країни Гайко Маас заявив в інтерв'ю RND, що вважає, що проєкт буде доведений до кінця. За матеріалами Радіо Свобода.