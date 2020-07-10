Нафтогаз запустив першу СЕС у Харківській області. У вересні запустять другу в Житомирській

Нафтогаз України ввів в експлуатацію свою першу сонячну електростанцію (СЕС). Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

СЕС "Андріївка" розташована в Балаклійському районі Харківської області. Її потужність - 0,999 МВт. Це перший пілотний проект підрозділу компанії "Нова енергія", метою якого є аналіз технічних і регуляторних механізмів розвитку відновлюваної енергетики для Нафтогазу.

"Плануємо займатися зеленою енергетикою, але треба промацати і проаналізувати технічні та регуляторні механізми ринку", - написала компанія на своєму twitter-акаунті.

Закупівля обладнання та послуг із монтажу відбувалася через конкурентні торги в системі Prozorro. Більшість комплектуючих, використаних при будівництві станцій, - українські, повідомляє Нафтогаз.

Станція отримала "зелений" тариф із липня 2020 року.

Наступними проектами в сфері відновлюваної енергетики Нафтогазу стануть запуск у вересні більш потужної СЕС у Житомирській області та розвиток електрозаряджувальних станцій у Києві.

18 червня в Нафтогазі розповіли, коли Україна може стати енергонезалежною. 3 липня Верховна Рада схвалила законопроект про зниження "зелених" тарифів. 9 липня Нафтогаз заявив про бажання постачати газ населенню. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.