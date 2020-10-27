"Нафтогаз" збільшує ціну на газ для населення більше ніж на третину

НАК "Нафтогаз України" з листопада підніме ціну газу для побутових споживачів на 34,7%, розповіли у пресслужбі компанії.

За інформацією з тарифної сітки компанії, ціну на природний газ для споживачів у листопаді 2020 року встановили на рівні 6,33 грн/м³ із ПДВ без урахування вартості доправлення. У жовтні ціна газу була 4,70 грн/м³. Тобто зростання становить 34,7%.

Підвищення ціни на газ у листопаді регулятор пояснив сезонним фактором і збільшенням гуртової ціни на блакитне паливо.

Клієнти, які під'єднали з листопада тариф "Річний", наступні 12 місяців платитимуть за газ 6,45 грн/м³ із ПДВ без урахування вартості розподілу. Клієнти, які під'єднали раніше тариф "Річний", платитимуть за газ за ціною, яку зафіксували під час переходу на літній тариф, додали в "Нафтогазі".

У компанії нагадали, що ще можна встигнути під'єднати тариф "Річний" за ціною 5,24 грн/м³ із ПДВ до 31 жовтня включно.

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу. Населення тепер вільно обирає постачальника блакитного палива.

У серпні "Нафтогаз України" підвищив вартість газу для населення під час укладання контракту на рік у період із 16-го до 30 вересня по 5,24 грн за 1 м³. У компанії зростання цін пояснили підвищенням вартості газу на європейських газових хабах напередодні опалювального сезону.

У вересні компанія не підвищувала ціни на газ для населення. У жовтні "Нафтогаз України" підіймав гуртову ціну на газ для виробників тепла, які отримують газ у межах спецзобов'язань (ПСО). За матеріалами Гордон.