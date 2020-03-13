НБУ вчера потратил 220 млн долларов на поддержку гривни

Национальный банк третий день подряд активно сглаживал курсовые колебания и 12 марта продал с этой целью более 220 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Несмотря на объявленный объем аукциона на общую сумму в 200 млн долл. общий объем заявок со стороны участников рынка составлял лишь 86,4 млн долл., из которых было удовлетворено заявки на 75,9 млн долл.

Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн за доллар.

В дальнейшем Национальный банк продолжал удовлетворять избыточный спрос на валюту и продал еще почти 150 млн долл.

Это поддержало котировки на рынке на уровне 25,8-26,0 грн за доллар США. НБУ не менял общий тренд, который формировал рынок, а только сглаживал чрезмерные колебания.

"Влияние психологического фактора на валютном рынке сейчас является ключевым. Спрос на валюту в основном формируется со стороны населения и отечественных компаний-импортеров. В то же время экспортеры уменьшили продажу своих поступлений.

Впрочем, такая ситуация не является отражением фундаментальных трендов в экономике, ведь украинский экспорт продолжает расти, а цены на импортные энергоносители снижаются", - сообщает НБУ.

Национальный банк 11 марта продал с целью удержания гривни около 350 миллионов долларов. По материалам Укррудпром.