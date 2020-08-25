НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним

Національний банк України відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімально встановленого рівня. Більшість вкладників отримають свої гроші назад.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Проблеми у банку з капіталом сталися через втрату основного активу - будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 в Києві. У 2019 році банк "Аркада" надав цю нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов'язаною з банком компанією-забудовником. На момент укладення кредитного договору оціночна вартість будівлі становила понад 620 млн грн (майже 27% від всіх активів банку).

Кредитор за несвоєчасне обслуговування боргу забудовником переоформив на себе право власності на цю будівлю. У зв'язку з цим банк відобразив списання з балансу цього будинку. В результаті капітал банку впав нижче нормативного рівня і став негативним. Що буде з грошима вкладників

Понад 90% вкладників банку (понад 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх внесків не перевищує гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тисяч гривень.

Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. В цілому Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам на 285 млн грн.

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою в 74,80%.

Зазначимо, за даними НБУ, в Україні нараховувалося 75 чинних банків, і їх кількість не змінилася за перше півріччя 2020 року.

Нагадаємо, в липні 2020 року прибуток українських банків склав 4,599 млрд грн; банківська система повернулася до прибутковості після отриманих у червні збитків на суму 5,174 млрд грн. За матеріалами РБК-Україна