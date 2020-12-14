НБУ визнав Місто Банк неплатоспроможним

Національний банк України відніс до категорії неплатоспроможних Місто Банк Івана Фурсіна (97,180668% акцій), який станом на 1 жовтня 2020 року розміром загальних активів займав 53-е місце серед 74 банків, які діяли в країні, повідомила пресслужба центробанку в понеділок.

Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ No 735-рш/БТ від 14 грудня 2020 року.

"Правління Національного банку прийняло рішення про віднесення АТ "Місто Банк" в категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня", - зазначено в повідомленні. За матеріалами ZN.ua