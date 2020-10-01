НБУ з 1 жовтня виводить з обігу випущені до 2003 року банкноти та монети 25 копійок

Національний банк України з 1 жовтня вилучить з обігу монети номіналом 25 копійок та старі гривневі банкноти, після чого вони також перестануть бути засобом платежу

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"З 1 жовтня 2020 року українці не зможуть використовувати під час розрахунків готівкою монети номіналом 25 копійок та банкноти старих зразків до 2003 року. Ці грошові знаки перестануть бути платіжними засобами та будуть вилучені з готівкового обігу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 жовтня усі магазини, ресторани, заклади сфери побуту не прийматимуть їх під час готівкових розрахунків. При цьому залишки таких монет і банкнот вони мають здати в банки України для зарахування на розрахункові рахунки до 16 жовтня 2020 року.

Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти до 2003 року випуску на монети й банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років. Зокрема, це можна буде зробити в усіх українських банках до 30 вересня 2021 року, або в НБУ та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль та ПУМБ) до 30 вересня 2023 року включно.

У пресслужбі пояснили, що вилучення старих банкнот гривні та монет номіналом до 25 копійок дозволить спростити готівкові розрахунки та підвищити якість готівки в обігу. Крім того, таке рішення дозволить державі зекономити понад 90 млн на рік завдяки зменшенню витрат регулятора на виготовлення та оброблення монет дрібних номіналів. За матеріалами Еспресо TV