НКРЕКП представила два сценарії підвищення тарифів на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг планує змінити діючий тариф для населення за електрику, відмінивши пільговий тариф до 100 кВТ-год або з липня цього року, або з 2021 року. Про це повідомив член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету ВР з питань енергетики та житлово- комунальних послуг.

У НКРЕКП представили два сценарії виходу з боргової кризи на ринку електроенергії. Так, за першим сценарієм передбачається заборона будівництва нових потужностей та відміна пільгової категорії споживання до 100 кВТ-год. для населення з 1 січня 2021 року.

"Другий сценарій більш м'який, але в будь-якому випадку це заборона будівництва нових потужностей, як було у першому сценарії, зменшення "зеленого тарифу", - додав Коваленко.

Так, за його словами, другий сценарій передбачає відміну пільгової категорії споживання до 100 кВТ-год. для населення з 1 липня 2020 року. Це дозволить зібрати з ринку додатково 12 млрд грн (у щорічному вимірі).

Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії.

За матеріалами УНН.