Обмеження експорту продовольства під час пандемії може спровокувати дефіцит на світовому ринку - ФАО, ВООЗ та СОТ

Генеральні директори ФАО, ВООЗ та СОТ Цюй Дуньюй, Тедрос Адханом Гебрейесус і Роберто Азеведо у своїй спільній заяві зазначили, що зважаючи на те, як країни переходять до заходів, спрямованих на зупинення пандемії коронавірусу, варто подбати про мінімізацію можливого негативного впливу на постачання продовольства або непередбачувані наслідки для світової торгівлі та продовольчої безпеки, передає пресслужба ФАО.

Зазначається, що для захисту здоров'я та добробуту своїх громадян країни повинні гарантувати, що будь-які заходи, пов'язані з торгівлею, не порушать ланцюг постачання продовольчих товарів.

"Такі порушення, включаючи ускладнення переміщення працівників сільського господарства та харчової промисловості, затримки продовольчих контейнерів на кордонах, призводять до псування продуктів та збільшення кількості харчових відходів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, невизначеність щодо наявності продовольства може викликати хвилю обмежень на експорт, створюючи дефіцит на світовому ринку. Така реакція може змінити рівновагу між пропозицією та попитом на продукти харчування, що призведе до різкого збільшення цін та підвищення їхньої нестабільності, запевнили керівники світових організацій.

"З досвіду попередніх криз, ми знаємо, що такі заходи особливо згубні для країн з низьким рівнем доходу та дефіцитом продовольства, а також для діяльності гуманітарних організацій, які займаються закупівлею продуктів харчування для найбільш потребуючих вразливих верств населення", - наголошується у заяві.

За словами представників ФАО, ВООЗ та СОТ, наразі необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб торгівля проходила вільно і безпечно - для уникнення дефіциту продовольчих товарів у розпал світової пандемії. Це допоможе стримувати панічну закупівлю та накопичення запасів продовольства й інших предметів першої необхідності.

"Ми повинні гарантувати, що наша реакція на COVID-19 не створює необґрунтованого дефіциту основних предметів та не посилює голод і недоїдання", - резюмували у заяві.

Раніше у Світовій організації торгівлі заявляли, що пандемія COVID-19 "істотного" вплине на глобальну економіку.

У ПАРЄ переконані, що боротьба з пандемією коронавірусу повинна вестися з дотриманням соціальних і економічних прав громадян. В організації також підтримали проект відповідної резолюції під назвою "COVID-19 - ефективна відповідь щодо забезпечення прав людини". За матеріалами DT.UA