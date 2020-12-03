Обшуки в Укроборонпромі йдуть за статтею про держзраду

Через дії співробітників оборонного концерну Україна могла втратити близько 100 мільйонів доларів.

СБУ проводить слідчі дії в службових приміщеннях держкомпаній Укрспецекспорт і Укроборонпром і одній з іноземних структур у рамках справи за статтею про держзраду, повідомляє пресслужба відомства в четвер, 3 грудня.

"Процесуальні заходи здійснюються в рамках кримінального провадження в ч. 1 ст. 111 (держзрада) Кримінального кодексу України з метою документування фактів можливої причетності посадовців до здійснення діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що протиправна діяльність представників вітчизняного спецекспортера пов'язана зі штучним залученням посередницької іноземної структури, що призвело до можливої втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азіатського регіону, гальмування чинних контрактів Укрспецекспорту, а також створення перешкод для укладення нових зовнішньоекономічних контрактів.

За попередніми оцінками, обсяг завданих збитків державним інтересам становить близько 100 мільйонів доларів.

Раніше в Укроборонпромі повідомили, що обшуки СБУ пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів, якими займається Укрспецекспорт.

Сьогодні президент Володимир Зеленський призначив нового голову Укроборонпрому. Ним став колишній голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, який уже встиг заявити, що концерн ліквідують у наступному році, а замість нього створять дві холдингові компанії. За матеріалами Корреспондент.net