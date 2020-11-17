Офіс генпрокурора викрив корупційну схему в "Укрзалізниці" з фіктивним ремонтом поїздів

Офіс генпрокурора викрив масштабну корупційну схему в "Укрзалізниці" з фіктивним ремонтом поїздів. Про це 17 листопада повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що посадові особи "Укрзалізниці" заволоділи коштами акціонерного товариства під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів, призначених для приміських пасажирських перевезень.

Зокрема, у період 2015-2016 років посадові особи "Укрзалізниці" із залученням фіктивних підприємств склали й видали свідомо неправдиві документи про нібито модернізацію понад 20 дизель-поїздів. Водночас вони знали, що жодних ремонтних робіт не може бути проведено, оскільки у підприємства-виконавця відсутні необхідні фахівці та обладнання. Частина суми, наданої підприємству-виконавцю, опинилася на рахунках фіктивних фірм.

Експертиза підтвердила, що робіт із модернізації поїздів не проводили. Дії фігурантів призвели до збитків для держбюджету більш ніж на 58,6 млн грн.

Досудове розслідування провели стосовно 15 осіб за фактами заволодіння коштами в особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, підроблення документів, учиненого у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України).

Серед підозрюваних - колишній виконувач обов'язків голови правління одного з підприємств, 100% акцій якого внесені у статутний капітал "Укрзалізниці", та його ексзаступники; колишні і нинішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень, а також начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій "Укрзалізниці".

В Офісі генпрокурора зазначили, що вживають заходів для відшкодування завданих бюджету збитків. За матеріалами Гордон.