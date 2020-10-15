Опалювальний сезон у Києві стартує 16 жовтня

Розпорядження щодо цього вже підписав Київський міський голова Віталій Кличко. Про що й повідомив на брифінгу 15 жовтня.

"Із завтрашнього дня ми розпочинаємо подачу тепла в систему. Рішення місто ухвалило з огляду на середньодобову температуру. Адже за прогнозами із наступного тижня до нас прийде істотне похолодання. Вночі температура знизиться до +3-5 градусів", - поінформував він.

І нагадав, що на повний запуск централізованої системи опалення міста, яка становить 27 тисяч кілометрів і підключена до майже 12 тисяч будинків, знадобиться близько тижня.

"Підключення лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших об'єктів соціальної сфери відбуватиметься за окремими заявками їх керівників", - зазначив очільник міста.

І резюмував, що кияни повинні мати комфорт і тепло в оселях. Особливо нині, коли маємо не лише пандемію COVID-19, а й час, коли насуваються сезонні захворювання на ГРВІ та грип. Тому він дав доручення ЖЕКам і теплопостачальним підприємствам ретельно подбати про те, аби тепло прийшло в кожну квартиру та оселю. А контролюватиме процес спеціально створена в місті, житлово-комунальна інспекція. За матеріалами Урядовий Кур'єр