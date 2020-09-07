Ощадбанк увійде до Фонду гарантування вкладів з січня 2021 року - НБУ

Державний Ощадбанк увійде до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1 січня 2021 року. Рішення ухвалила Рада з фінансової стабільності на черговому засіданні, повідомляє пресцентр Нацбанку.

Для Ощадбанку розроблять відповідне законодавство і перехідний період до 31 грудня 2023 року. У НБУ пояснили, що це пов'язано з необхідністю виплатити значні внески до Фонду через великий депозитний портфель.

Раніше повідомлялося, що Рада з фінансової стабільності на засіданні 2 вересня підтримав ініціативу щодо підвищення суми гарантії вкладів з 200 до 600 тис. грн.

Нацбанк вважає конкурс на нового главу правління державного Ощадбанку, що відбувся, і не сумнівається в професіоналізмі переможця конкурсу - Сергія Наумова. За матеріалами ZN.UA