Ощадбанк виграв суд у Сбєрбанку Росії

Державний Ощадний банк України повідомив про виграш справи щодо торгової марки "Сбєрбанк" за зустрічним позовом Сбєрбанку Росії, розгляд якої тривав більш як чотири роки.

Про це інформує пресслужба Ощадбанку.

Згідно з повідомленням, представники Сбєрбанку Росії намагалися переконати суд у тому, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України порушила права Сбєрбанку Росії. Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.

Зрештою апеляційна інстанція погодилась з аргументованою і переконливою позицією представників Ощадбанку та відмовила в задоволенні позову Сбєрбанку Росії.

"Перемогу в цій справі не можна переоцінити, адже це важливий етап в історії захисту Ощадбанком своїх прав інтелектуальної власності в основній судовій справі, яка стосується заборони російському Сбєрбанку незаконно використовувати фірмове найменування "СБЕРБАНК" на території України", - зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, що на початку 2016 року Ощадбанк подав до суду на Сбербанк (колишнє ПАТ "Дочірній банк Сбєрбанку Росії") з позовом про порушення прав інтелектуальної власності. Ощадбанк наполягає, що він є єдиним законним власником торгової марки "Сбербанк" на території України, тому перейменування Сбербанку Росії було незаконним. У вересні 2016-го Ощадбанк відстояв право на бренд "Сбербанк".

Сбєрбанк (раніше - банк НРБ) заснований у 2001 році. 26 листопада 2015 року він змінив назву із Сбєрбанк Росії на Сбєрбанк.

Саме у відповідь на основний позов Ощадбанку Сбєрбанком Росії було подано контрпозов, який 10 серпня 2020 року вирішено на користь Ощадбанку. Рішення вже набуло чинності.

За матеріалами LB.ua