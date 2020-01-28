Пандемия нового коронавируса несет Украине риски расширения торгового дефицита и удорожания внешних заимствований

Основные риски пандемии нового коронавируса – дополнительное расширение торгового дефицита и удорожание внешних заимствований для Украины, такое мнение высказал руководитель подразделения по корпоративному анализу инвестгруппы ICU Александр Мартыненко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Возможные ограничения по передвижению людей и товаров, ухудшение деловых настроений из-за эпидемии в КНР могут привести к замедлению экономического роста в этой стране. В свою очередь это может отразиться на глобальной внешнеэкономической конъюнктуре, в том числе на спросе стран – основных внешнеторговых партнеров Украины", – пояснил он.

"Пострадают многие сырьевые рынки, так как они отражают ожидания рынков по росту мировой экономики в целом, а эти ожидания неминуемо ухудшатся при пандемии. В частности, могут также снизиться цены на экспорт агропродукции из Украины", – считает аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун.

Он уточнил, что больше всего в Украине в случае расширения эпидемии и спада потребления в Китае может пострадать ГМК (добыча ЖРС, производство стали), тогда как падение цен на нефть будет позитивом для Украины. В то же время аналитик Concorde Capital предположил, что после разрешения ситуации с эпидемией/пандемией Китай осмелится на дальнейшее стимулирование экономики, что может стать позитивным фактором для цен на ЖРС и сталь.

Вместе с тем Мартыненко уточнил, что потоки негативной информации о коронавирусе уже нанесли большой ущерб ценам на сырье, прежде всего просела нефть (около -10% с начала прошлой недели), а за ней медь (-5%) и другие металлы. "В случае продолжительной борьбы с вирусом может пострадать украинский ГМК из-за снижения экспортных цен на сталь и железную руду. В то же время снижение мировых цен на нефть может компенсировать, по крайней мере, часть потерь Украины в экспортной выручке ГМК", – поддерживает аналитик ICU мнение коллеги из Concorde Capital.

По словам Мартыненко, длительное отсутствие позитивной информации по борьбе с вирусом также может серьезно ухудшить настроения на финансовых рынках. Как результат, может подорожать внешнее заимствование для Украины, что в конечном счете повлияет на показатели экономического роста, инфляции и т.д. Он указал, что с середины прошлой недели доходности украинских суверенных облигаций выросли на 10-60 базисных пунктов (бп), не в последнюю очередь за счет оттока средств инвесторов из ценных бумаг развивающихся рынков на фоне новостей о коронавирусе.

"Пока доходности растут только умеренно. За неделю 20-24 января доходности суверенных облигаций Украины выросли на 15-20 базисных пунктов, но это не очень большое изменение для этого рынка. В понедельник, по состоянию на 15:15 киевского времени, рост составил 20-30 базисных пунктов, за часть дня это существенное изменение", – отметил в свою очередь Хорошун.

По его мнению, говорить о панике на рынке украинских облигаций (и ОВГЗ, и еврооблигаций) рано. Аналитик Concorde Capital также напомнил, что еще год назад ставки заимствования Украиной были существенно – на 4-6 процентных пункта – выше, поэтому при ухудшении ситуации на рынке и угрозе финансированию бюджета Минфин может вернуться к увеличению доходности долговых бумаг.

"В целом, риски связанные с коронавирусом, пока не выглядят столь высокими, чтобы ожидать серьезного дополнительного замедления экономики Украины. Речь о полном закрытии рынков внешнего заимствования тем более не идет", – подытожил свое мнение о текущем влиянии нового коронавируса на экономику Украины руководитель подразделения по корпоративному анализу инвестгруппы ICU Мартыненко.

"Если будет действительно пандемия, с появлением и широким распространением вируса, в том числе и в Украине – да, безусловно, это черный лебедь (для украинской экономики , с огромными рисками, которые сложно оценить определенно", – описал более негативный сценарий аналитик Concorde Capital Хорошун.

Он пояснил, что в неблагоприятном случае распространения пандемии в Украине возможно резкое снижение потребительского спроса, торговли, развлечений, туризма, так как ходить в магазины, рестораны, офисы и другие места скопления людей станет опасно, а интернет-торговля с доставкой на дом поможет только частично (хотя для нее вероятен рост).

Хорошун допустил, что при неблагоприятном развитии событий Нацбанк может вернуться к повышению ставки, а Минфин – к расширению дефицита, и даже возможному возврату к схеме его нерыночного финансирования