Партии получили почти полмиллиарда возмещения за расходы на выборах
Парламентские партии получили полное возмещение расходов на избирательную кампанию из бюджетных средств. ЦИК перечислила более 467 млн партиям, согласно закону. Об этом ЦИК сообщила "ЧЕСНО" в ответ на информационный запрос.
"Средства на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, перечислены Центральной избирательной комиссией в полном объеме", - говорится в ответе ЦИК на запрос "ЧЕСНО".
Таким образом ЦИК выполнила норму закона "О политических партиях в Украине". Норма о возмещении расходов была включена в закон в конце 2015 года вместе с введением государственного финансирования и финансовой отчетности для партий.
Совокупная сумма компенсации составляет 467,3 миллиона. Согласно закону, из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела 5- процентный барьер и прошла в парламент.
Наибольшую компенсацию получила партия "Слуга народа" - 114 600 000 гривен. Наименьшую сумму получила "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60,3 миллиона. Именно столько эти партии официально потратили во время парламентских выборов по избирательному счету.
По маериалам TK.Media, World News