Перегляд тарифів на електрику для населення увійшов в програму Кабміну щодо виходу з кризи

Програма Кабінету Міністрів щодо виходу з кризи включає поступовий перегляд тарифів на електроенергію для домогосподарств.

Про це йдеться в аналітичних матеріалах, опублікованих на сайті уряду в четвер.

"В умовах карантину сектор енергетики зазнає збитків, пов'язаних зі зменшенням споживання промисловістю й населенням. Ручне регулювання ринку призвело до падіння цін на ринку електроенергії й дефіциту коштів для покриття операційних витрат виробників електроенергії. Ці наслідки можна подолати коштом: а) ліквідації заборгованостей між учасниками ринку, що дозволить уникнути зупинки підприємств енергетичної галузі та дефолту поновлюваних джерел енергії; б) стабілізації оптових цін для забезпечення фінансової ліквідності всіх учасників ринку, що дозволить забезпечити всім учасникам достатньо коштів для підтримки операційної діяльності; в) поступового перегляду тарифів для домогосподарств, що дозволить забезпечити фінансову стабільність на ринку", - сказано в документі.

Нагадаємо, що ще на початку травня стало відомо про пропозицію НКРЕКП скасувати з 1 січня 2021 року пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год/місяць електроенергії. Зараз за перші 100 кВт-год на місяць населення платить по 90 копійок, а за кожен наступний - 168 копійок.

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2020 році міняти вартість електроенергії для населення не планують. За матеріалами LB.ua