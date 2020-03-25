Перші результати "спиртової реформи": франківський спиртзавод продали за півціни

Цілісний майновий комплекс Івано-Франківського обласного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості продали з аукціону за 29,76 млн грн, передає УНН із посиланням на видання "Галичина".

Покупцем майнового комплексу стало ПП "Житлотехсервіс" (м. Івано- Франківськ).

Майно продавалось відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Початкова вартість майнового комплексу становила 58,35 млн гривень. З другої спроби майно продали за 50% стартової вартості.

За даними видання, цінність колишнього спиртзаводу полягає у великій земельній ділянці неподалік від центральної частини міста. Окрім того, покупці отримали кілька десятків транспортних засобів (переважно у несправному стані), які належали підприємству.

Нові власники вже отримали дозвіл на встановлення (відновлення) меж двох земельних ділянок площею 7,6 га за адресою вул. Княгинин, 44.

Нагадаємо, закон про скасування державної спиртової монополії та приватизацію об'єктів ДП "Укрспирт" Президент Володимир Зеленський підписав ще 14 грудня минулого року. Більшість експертів тоді цю ініціативу критикували, підозрюючи наявності певних домовленостей між владою та найбільшими горілчаними виробниками країни.

Саме алкогольних гігантів називали найбільшими вигодонабувачами від знищення державного контролю у спиртовій галузі.

Прогноз МЕРТ стосовно доходів від приватизації об'єктів ДП спочатку становив 6-7 млрд грн, а згодом різко скоротився до 2-3 млрд грн. Хоча і ці знижені очікування економічного ефекту від президентської "спиртової ініціативи" в Українському інституті майбутнього назвали нереалістичними та нездійсненними.

Зауважимо, що сьогодні, в період пандемії коронавіруса, в Україні відчувається дефіцит спиртовмісних дезінфікуючих засобів. А в аптеках ціни на них уже зросли в рази.

За матеріалами УНН.