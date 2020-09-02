"Північний потік 2" має бути добудований, - Меркель

Уряд ФРН хоче, щоб газопровід "Північний потік 2" був добудований, попри санкції США, які Берлін вважає екстериторіальними та протизаконними, підтвердила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Ми вважаємо ці екстериторіальні санкції, дія яких виходить за межі території США, неправомірними", - сказала вона у вівторок під час візиту в Штральзунд, її цитує агентство Dpa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами канцлера, газопровід повинен бути добудований.

Повідомляється, що на початку серпня три сенатори США направили в німецький порт Засниц-Мукран, поруч з яким розташована газоприймальна станція для вже існуючого газопроводу "Північний потік" і для нового, лист із погрозами штрафних заходів.