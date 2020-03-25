План ООН щодо боротьби з коронавірусом передбачає $33 млн допомоги Україні

Глобальний план гуманітарного реагування для боротьби проти коронавірусу Covid-19, оголошений генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, передбачає надання $33 млн допомоги Україні, повідомив прес-секретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Ідеться про реалізацію гуманітарних проектів у східних регіонах обабіч лінії розмежування за такими напрямами: заклади охорони здоров'я, продовольча безпека й товари першої необхідності, люди похилого віку та люди з інвалідністю, дистанційна шкільна освіта. Найбільш незахищені категорії українців повинні мати кошти для лікування та мінімізації негативного впливу коронавірусу", - написав він у Facebook у середу.

За словами Ніколенка, генсек ООН планує залучити $2 млрд для стримування поширення Covid-19 у країнах Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії.

"План дасть змогу забезпечувати доставку необхідного лабораторного обладнання та медикаментів, встановлення додаткових станцій для персональної гігієни, проведення інформаційних кампаній про особисту захисту та захисту від вірусу", - пояснив прес-секретар.

Зокрема, в Африці, Азії та Латинській Америці організовуватимуться також авіамости та регіональні хаби для переміщення гуманітарних працівників і вантажів.

За матеріалами Интерфакс-Україна