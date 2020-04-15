Почти 12 500 поправок с 16500 поданных к законопроекту о функционировании банковской системы будут учтены - Разумков

Парламентский комитет по вопросам бюджета учтет почти 12 500 поправок с 16500 поданных к законопроекту о функционировании банковской системы. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня, большая часть поправок учтена будет комитетом. Если я не ошибаюсь, почти 12 500, даже больше поправок, которые будут учтены. Потому, что они носят редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то другое, не несут кардинальных изменений к тому или иному пункту закона (о банках - ред.)", - сказал Разумков.

По его словам, в законопроект о функционировании банковской системы в целом поступило 16 500 поправок.

Напомним, по информации нардепа Нины Южаниной, заседание комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики перенесли с 16 на 21 апреля. На комитете должны были рассматривать законопроект о функционировании банковской системы.

Источник: UNN