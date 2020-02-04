Подали иски против России. Гарантий, что выиграем, нет - министр юстиции

Украина подала против России пять исков, однако министр юстиции Денис Малюська не может гарантировать позитивного исхода разбирательств. Об этом глава Минюста рассказал в интервью Главком.

По его словам, пять дел сейчас находятся на стадии определения подследственности - суд решает, входит рассмотрение дела в его компетенцию или нет.

Малюська подчеркивает, что, шансы Украины хорошие, претензий к качеству исков нет - они готовились вмесе с квалифицированными иностранными юристами. Однако гарантировать успешный исход все равно нельзя, поскольку "юридический спор в суде - это всегда вопрос вероятности".

"Она (вероятность победы, - ред.) может быть большей или меньшей, но никогда не говорится о гарантии. Поэтому я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высокие, чтобы попробовать", - объяснил министр.

Малюська добавил, что тяжбы в международных судах всегда длятся годы - и укорить этот процесс нельзя. Сейчас Украина пытается получить юридическую поддержку из-за рубежа и думает над обоснованностью и возможностью предоставления еще одного-двух исков.

29 января прокурор АР Крым Игорь Поночовный сообщил, что Международный уголовный суд в Гааге может уже в этом году начать расследование событий, которые произошли во время оккупации Крыма Россией. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.