Поліція стежитиме, щоб "Епіцентр" не порушував "карантину вихідного дня" - Антон Геращенко

Правоохоронці стежитимуть, щоб мережа гіпермаркетів "Епіцентр" не порушувала правил "карантину вихідного дня". Про це у Facebook 12 листопада заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Працювати буде тільки центр виконання онлайн-заявок на доставляння товарів. Жодних стовпотворінь у залах, на касах і автостоянках! Органи МВС і Національна поліція ретельно проконтролюють, щоб заяви керівництва мережі "Епіцентр" збіглися з їхніми реальними діями щодо запобігання поширенню епідемії COVID-19", - написав Геращенко.

Після оголошення "карантину вихідного дня" 11 листопада торговельна мережа "Епіцентр" виставила пост у Facebook про те, що вона оголошує 72-годинну п'ятницю. 12 листопада міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що його обурила ця публікація.

Пізніше мережа заявила, що буде працювати у вихідні, але має намір продавати тільки харчові продукти, медичні товари та засоби гігієни. Також товар можна буде замовити на сайті компанії.

11 листопада Кабінет Міністрів України вирішив ввести у країні "карантин вихідного дня". Степанов говорив, що йдеться про три вікенди, починаючи вже з найближчих вихідних. ЗМІ писали, що такий карантин триватиме до 31 грудня цього року. "Карантин вихідного дня" передбачає, що з 00.00 суботи до 00.00 понеділка в Україні будуть працювати виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Ресторани, кафе або інші заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос. "Карантин вихідного дня" дасть можливість "зупинити хвилю коронавірусної хвороби", вважає Степанов.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що жорсткого локдауну країна не витримає.

Станом на 12 листопада в Україні зареєстровано 500 865 випадків коронавірусної інфекції, із них 11 057 - протягом останньої доби. Померло 9145 пацієнтів із COVID-19, видужало 227 694 людини. За матеріалами Гордон.