Посол України при ЄС пояснив, за яких умов Київ отримає EUR1,2 млрд від Євросоюзу

Україна отримає допомогу від Євросоюзу в розмірі €1,2 млрд двома траншами, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" український представник при ЄС Микола Точицький.

"Перший транш у розмірі €600 млн буде виплачено беззастережно [відразу після схвалення рішення Єврокомісії Європарламентом і затвердження Радою ЄС], другий - після виконання Україною критеріїв, які буде узгоджено з Києвом найближчими місяцями", - пояснив він.

Точицький припустив, що серед цих критеріїв можуть бути "заходи у сфері публічного управління фінансами, боротьби з корупцією, оподаткування, праці та соціального забезпечення, умов ведення бізнесу, митниці".

Він підкреслив, що ЄС надає макрофінансову допомогу тільки тим державам- партнерам, які успішно співпрацюють із Міжнародним валютним фондом.

"Це - загальна умова. Тому виплата останнього, четвертого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги, яку було схвалено ще у вересні 2018 року, рівно як і другого траншу сьогоднішнього екстреного макрофіну залежить від ухвалення парламентом так званого банківського законопроєкту в редакції, погодженій із МВФ", - зазначив дипломат.

Про те, що Єврокомісія ухвалила рішення виділити Україні €1,2 млрд як фінансову підтримку в умовах пандемії коронавірусної інфекції, стало відомо 22 квітня.

8 квітня в Єврокомісії говорили про плани виділити Україні на боротьбу з коронавірусом €190 млн.

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у Китаї у грудні 2019 року. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

В Україні станом на ранок 22 квітня COVID-19 підтверджено у 6592 жителів, із яких 424 уже вилікували, а 174 померли. За матеріалами "Гордон".