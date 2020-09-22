Пов'язані зі Степановим і Аваковим фірми заробили 50 млн гривень на посвідченнях водія

Компанії займаються ремонтом та обслуговування обладнання для друку документів. Закази отримували без проведення тендерів.

Фірми, пов'язані з очільниками МВС та МОЗ Арсеном Аваковим і Максимом Степановим заробляють мільйони на обслуговуванні приладів для друку водійських посвідчень, пишуть "Наші гроші.

"Особисті дані водіїв та їхні фото на пластикових водійських посвідчень друкують з 2015 року у Сервісних центрах МВС. Саме їм з балансу ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" Нацбанк передав необхідних для цього 360 комплексів", - йдеться у матеріалі.

Комплекси складаються з фотоапарата, пристрою для зчитування підпису, штативу, програмного забезпечення та цифрового принтера для ретрансферного друку Toppan CP500. Особисті дані та фото людини наносяться на посвідчення та вкриваються захисною плівкою.

Ремонтом та обслуговування цих принтерів в Україні займається лише дві фірми, перша з яких - ТОВ "Датасістемс".

Упродовж 2015-2019 років "Датасістемс" називалася ТОВ "Топптек", а її співвласниками були Віктор Смірнов і Олексій Калинський. Перший вказував місцем роботи Внутрішні війська МВС, другий є генерал-майором міліції, а нині очільником ДП "Інформаційний центр персоніфікованого обліку" ПФУ.

Саме в той час компанія отримала в структурі міністерства щонайменше 200 підрядів на суму 35 млн грн.

"Одним з перших засновників "Топптек" та бізнес-партнером Смірнова був Олександр Горбенко. Нині він директор в ТОВ "Феір піксел", співвласницею якого є Наталя Степанова - дружина нинішнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова", - наголошується у розслідуванні Вадима Коршенка для спільного проєкту "НГ.Запоріжжя" і Bihus.Info.

У 2011-2016 роках Горбенко очолював поліграфкомбінат "Україна", який був залучений у схему.

За чотири роки, починаючи з 2015-го, отримала в структурі міністерства щонайменше 200 підрядів на суму 35 млн грн.

Однак влітку 2019 року, "Топптек" майже припинило отримувати держзамовлення від МВС, замість неї з'явилася інша фірма - ТОВ "Компанія "Топптек", яка вже отримала замовлень в структурі МВС на суму 15,11 млн грн.

Співвласниками новоствореної компанії є Віктор Смірнов і Геннадій Цаплій - ексначальник одного з відділів Київського ДАІ. Керує фірмою Володимир Компанієць - колишній начальник чергової частини спецзагону "Кобра", підпорядкованого ДАІ.

І "Топптек", і "Компанія "Топптек" отримували замовлення без тендерів. Обґрунтовували це відсутністю конкурентів, адже саме ці фірми були продавцем та партнером дистриб'ютора Toppan CP500 - компанії "Inte Graph International FZE" (ОАЭ).

В Україні ця фірма постачає ПК "Україна" матеріали для виготовлення бланків документів, тобто тих самих карток для водійських прав.

Цікаво, що контактний номер "Inte Graph International FZE" збігається з номером британської "SBS Trading Company Limited", яка постачає поліграфкомбінату інші витратні матеріали. Директором компанії є українець Ігор Ільєнко, який живе в ОАЕ, а основним власником - Олександр Ільєнко.

Саме Ільєнко-молодший в Україні є співвласником "Феір піксел". А Ільєнко- старший разом з директором "Феір піксел" Горбенком є партнерами в ТОВ "Інститут сучасного підручника", директоркою якого є дружина Віктора Смірнова Ірина.

Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів затвердив зразки бланків національного і міжнародного водійських посвідчень. У водійських правах нового формату за письмовою згодою власника вказуватимуть інформацію про надання згоди на посмертне донорство та групу крові, резус-фактор.

За матеріалами Наші гроші, ZN.ua