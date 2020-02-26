Правительство предлагает доплату за более поздний выход на пенсию

Кабинет министров предлагает ежемесячно доплачивать более 500 гривен за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своём Telegram-канале.

По его словам, такое решение приняло правительство и в случае одобрения парламентом, оно позволит повысить надбавки пенсионерам, а также установить единый подход к определению их размера.

В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года - 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, который дает право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

Напомним, с 1 марта 2020 в Украине проведут перерасчет пенсий. Это будет вторая автоматическая индексация выплат. Однако повышение коснется не всех пенсионеров.

В Украине большинство пенсионеров, а именно 34,8%, имеют пенсию в пределах от 1501 до 2000 гривен. В 2019 году средняя пенсия в Украине выросла на 16,5% при уровне инфляции в 4,1%. По материалам UA.news