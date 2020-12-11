Правління НБУ скоротило вертикаль підпорядкування глави центробанку Шевченка

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про зміну організаційної структури центробанку, зокрема, скоротивши вертикаль підпорядкування глави НБУ Кирила Шевченка, повідомила пресслужба центробанку в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, правління НБУ розділило вертикаль "Пруденційного нагляду і загальних питань" на дві вертикалі - "Пруденційний нагляд" і "Загальний блок".

Уточнюється, що за Шевченком буде закріплено вертикаль "Загальний блок", до якої входять департаменти безпеки, персоналу, внутрішнього аудиту, комунікацій, управління фінансових і операційних ризиків, юридичний департамент, офіс НБУ, секретаріат Ради НБУ, управління захисту прав споживачів фінансових послуг, відділ режимно-секретної роботи та відділ з питань запобігання і виявлення корупції.

Згідно з рішенням правління Нацбанку, за вертикаль "Пруденційний нагляд" тепер відповідатиме заступник голови Ярослав Матузка. До зазначеної вертикалі входять, зокрема, департаменти банківського нагляду, виїзних перевірок, ліцензування, нагляду за ринком небанківських послуг і фінансового моніторингу.

Окрім цього, НБУ призначив відповідальною за фінансово-адміністративний і операційний блок першу заступницю голови Катерину Рожкову. До складу цього блоку було додано департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Нацбанку.

Згідно з повідомленням, регулятор приєднав до вертикалі "Монетарна стабільність", керівництво якою здійснює Дмитро Сологуб, департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, а до вертикалі "Ринкові операції", яка залишається під управлінням Юрія Гелетія, - департамент методології регулювання діяльності банків.

У вертикалі "Платіжні системи та готівковий обіг" підпорядкування структурних підрозділів не змінилося.

Як повідомлялося, станом на 16 жовтня перша заступниця голови НБУ Рожкова відповідала за вертикаль "Пруденційний нагляд", яку рішенням правління НБУ від 20 жовтня було приєднано до "Загального блоку". В результаті було створено вертикаль "Пруденційний нагляд і загальні питання", відповідальним за яку призначили главу НБУ Шевченка.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.