Представник МВФ в Україні закликав дотримуватися принципів управління Нацбанком

Постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман, коментуючи оголошення доган першій заступниці голови Нацбанку Катерині Рожковій і заступнику голови НБУ Дмитрові Сологубу, нагадав, що критерії управління Нацбанком України було розроблено в консультаціях із фахівцями МВФ, і закликав дотримуватися їх. Про це повідомляє "Інтерфакс- Україна".

Люнгман зазначив, що принципи управління НБУ довели свою користь як для регулятора, так і для економіки України.

"Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного і професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більше надійності й ефективності", - зауважив голова представництва МВФ.

На думку Люнгмана, забезпечення відповідальності правління НБУ потрібно здійснювати згідно з принципами управління Національним банком.

Рада НБУ оголосила догану Рожковій і Сологубу й висловила недовіру 2 жовтня. Причиною такого рішення в НБУ назвали "порушення розпорядчих актів НБУ, кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог Кодексу законів про працю". За даними "Інтерфакс-Україна", голова НБУ Кирило Шевченко голосував за це рішення.

Рожкова сказала, що причиною догани може бути спілкування її та Сологуба зі ЗМІ. Вона теж згадувала коментар Kyiv Post. "Нічого крамольного, що б ішло врозріз із "генеральною лінією партії", не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ - це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все в такому дусі. Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування із засобами масової інформації? Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку. Але чому дивуватися, якщо рішення приймалося "вночі зухвало сокирою", - заявила вона.

Сологуб назвав дикістю оголошення догани й недовіри йому і Рожковій. В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", яке вийшло 24 вересня, Сологуб говорив, що Київ утратив можливість отримати два транші МВФ до кінця року, тому потрібно намагатися отримати один.

Член ради Віталій Шапран назвав дії ради НБУ "педагогічними" і сказав, що оголошення недовіри та догана не означають звільнення Рожкової й Сологуба. "Якщо вони зміняться, будуть шукати наших голосів, будуть працювати, підійдуть до нас, пояснять свою позицію, наприклад, то все можливо надалі", - заявив Шапран. За матеріалами Гордон.