Премьер заявляет о продвижении в переговорах с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет о продвижении вперед в переговорах с МВФ, надеется на скорый позитивный результат.

"Вчера и ежедневно происходят переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки от этой финансовой международной организации. Есть соответствующие распоряжения министру финансов. Надеемся в ближайшее время на положительный результат", - сказал он в начале открытого заседания правительства в среду.

По словам премьера, обратная связь со стороны международных партнеров "достаточно положительная".

Шмыгаль отдал поручение министру экономики Игорю Петрашко разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в существующих условиях, при этом подчеркнув, что экономический кризис в Украине станет последствием мирового финансового кризиса.

В то же время, по его словам, правительство находится в постоянном диалоге с бизнесом и бизнес-ассоциациями, есть договоренности о создании координационного центра по экономическому спасению и противодействию финансово-экономического кризиса.

"Сегодня до конца дня должны утвердить состав такого органа", - отметил премьер.

Шмыгаль также сообщил, что правительство в среду намерено создать стабилизационный фонд государства. По материалам Укрудпром.