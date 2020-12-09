Президент і прем'єр України дякують ЄС та керівництву Єврокомісії за EUR600 млн макрофінансової допомоги

Президент України Володимир Зеленський дякує Європейському Союзу, главі та виконавчому заступнику глави Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн і Валдісу Домбровскісу за надання макрофінансової допомоги Україні.

"Вдячний нашим партнерам... за надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі EUR600 млн. Це вагомий сигнал підтримки економічної стабільності та подальшого курсу реформ в Україні", - написав Зеленський у своєму Twitter у середу.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також подякував Домбровскісу та Єврокомісії за наданий транш.

"Україна високо цінує підтримку Європейського Союзу... Це зміцнить макрофінансову стабільність України в складні часи пандемії COVID-19", - написав Шмигаль у Twitter.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.