Приватбанк прекратил наличный обмен валют: теперь только онлайн
Государственный Приватбанк с 18 марта 2020 года начал проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц только в безналичном формате: через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.
Об этом говорится в сообщении банка.
Указано, что приоритет онлайн валютообменных операций вводится ради безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.
В то же время наличную валюту в кассах Приватбанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных денег.
"Любые операции с наличной гривней, как в кассах банка, так и в сети банкоматов, проводятся в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Национальному банке, украинские финучреждения пополняли кассы, как правило, путем транспортировки наличности из-за рубежа пассажирскими авиарейсами.
Поскольку на сегодня введено ограничение этих рейсов, банки столкнулись с форс-мажорной ситуацией. Население активно выкупает валюту. На прошлой неделе и в понедельник объем выкупленной валюты составил примерно $300 млн.
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"В период паники могут завысить курс до максимума. Но важно понимать, что это игра спекулянтов, а не реальных участников рынка. Нужно сохранять здравый смысл и не бежать менять доллары. Это лучше сделать после того, как спадет паника", - отмечают экономисты.
Ранее "Альфа-Банк" временно закрыл свои отделения и приостановил продажу валюты, а также выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов во всех отделениях по Украине.
Также заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что рост курса валют в Украине связан с повышенным спросом на валюту и не имеет экономического обоснования, а вызван паникой из-за коронавируса. По материалам Дело.ua