ПриватБанк запустив в Україні сервіс видачі готівки з карток на касах торгових закладів

ПриватБанк запустив в Україні новий сервіс, який дозволяє отримати готівку під час оплати покупок банківською карткою на касі супермаркетів та інших торгових закладів, без необхідності використовувати банкомати.

Скористатися послугою "Готівка на касі" можуть держателі будь-якої дебетової картки ПриватБанку (зарплатної, студентської, соціальної картки) різних платіжних систем.

Для того щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцеві необхідно лише оплатити товар банківською карткою та повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.

Покупка з видачею готівки - це сервіс, яким охоче користуються жителі більшості європейських країн, а тепер і українці, - говорить керівник напрямку по роботі з торговими підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов. - Якщо ви розраховуєтесь у торговій мережі карткою, у разі необхідності отримати готівку можна прямо на касі, а не шукати банкомат та стояти в чергах.

На сьогодні отримати готівку з картки ПриватБанку можна у POS-терміналах 65 000 українських торгових точок, які підключено до сервісу "Готівка на касі". У подальшому новий сервіс охоплюватиме більш широку партнерську мережу, щоб послуга була максимально відкритою і доступною для держателів карток різних банків у всіх торгових точках України.