Прогноз падіння ВВП України поки залишається незмінний - Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко повідомив, що підстави для зміни прогнозу падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України до 2020 року на 4,8% поки відсутні. Однак з приводу прогнозу курсу гривні та інфляції у міністерства є розбіжності з оцінками Нацбанку.

"До теперішнього часу ми не оновлюємо макропрогноз. Зараз ми вважаємо, що наші розрахунки мають право збутися. Найголовніше - обсяг ВВП та зайнятість. В цілому поки що ми бачимо, що по ВВП рухаємося в нашому фарватері", - сказав він журналістам.

Петрашко нагадав про існуючу практику уточнення макропрогнозу двічі на рік: оскільки будь-яке його зміна тягне за собою бюджетні зміни, то часті уточнення макропрогнозу недоцільні.

"Поки що ми не вважаємо, що макропрогноз буде іншим. Так, ми думаємо, що будуть деякі нюанси - розбіжності щодо інфляції та курсу гривні. І це не дрібні, а важливі теми, які ми моніторимо", - зазначив міністр.

Він пояснив, що курс гривні останнім часом помітно зміцнився і зараз знаходиться досить далеко від визначеного в держбюджеті орієнтира - 26,7 грн/$1 проти 29,5 грн/$1.

Щодо інфляції - визначені в урядовому прогнозі 11,6%, на його думку, не несуть загрозу макроекономічній стабільності, проте дозволять розраховувати на більш швидке відновлення економіки. За його словами, Нацбанк своєю надмірно жорсткою монетарною політикою на шкоду економіці обмежує інфляцію і прогнозує її за підсумками року на рівні 6%.

Глава Мінекономіки відзначив: якщо буде очевидна помилка з прогнозом інфляції або курсу, то необхідно буде приймати компенсаторні заходи для бюджету.

Повідомлялося, що реальний ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% порівняно з першим кварталом 2019 року. Відповідні оперативні дані оприлюднила Державна служба статистики. Згідно з її даними, в порівнянні з попереднім кварталом скорочення ВВП склало з урахуванням сезонного фактора 0,8%.

МВФ прогнозує спад ВВП України в поточному році на 7,7% і зростання в наступному році на 3,6%. Про це йдеться у Світовому економічному звіті МВФ, який оприлюднений на сайті організації. Згідно зі звітом, скорочення ВВП в Європі очікується на рівні 6,6% в цьому році після 1,6% зростання в 2019-м. Зокрема спад ВВП Німеччини очікується на рівні 7%, Італії - 9,1%. Іспанії - 8%, Британії - 6,5%, РФ - 5,5%, Польщі - 4,6%, Білорусі - 6%. За матеріалами: Інтерфакс-Україна, Дзеркало тижня. Україна